Ënnert anerem Tram a Funiculaire sollen dozou bäidroen, datt den Trafic an der Stad besser fléisst. Um Méindeg de Moie sinn déi éischt Passagéier mat der Standseelbunn gefuer, fir op hir Schaff um Kierchbierg ze kommen. Wat sinn d’Impressioune vun de Leit?

De Stress bleift, dat huet een um Méindeg de Moien däitlech gesinn. D’Leit lafen duerch den Hall vun der Standseelbunn, entweder fir den Tram nach séier virun der Dier ze kréien, oder d’Busser déi op der anerer Säit vun der Strooss fortfueren. An och wann déi eng der Meenung sinn, datt si elo méi Zäit gewannen, war net jiddereen där Usiicht. Mam Auto wier ee méi séier, mä et wier awer eng gutt Alternativ, sou d'Ausso vun enger Persoun um RTL-Mikro. En anere schwätzt vun 10 Minutten Zäitgewënn, anerer vu 25-30 Minutten. Eng Fra aus Frankräich huet gemengt, et misst een elo mol nach ofwaarden, wéi sech dat Ganzt an den nächsten Deeg a Wochen apendelt, éier een e Fazit zitt.



Vill Glas, eng modern Optik a vill Plaz an deenen am ganzen dräi Kabinne vun der Standseelbunn. Bei de Leit kënnt se op jidde Fall gutt un.



Den Trajet vum Arrêt Pafendall erop op de Kierchbierg dauert u sech eng Minutt. Ma wann een an der Kabinn setzt kënnt engem dat vill méi séier vir, sou d'Impressioun vum Nadine Gautier.