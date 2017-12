Am Pafendall ass een Iwwerschwemmunge gewinnt, virun allem laanscht d'Uelzecht. Et wier un de Responsabelen, endlech eppes dergéint ze maachen.

E Méindeg de Moie war et nees sou wäit: Duerch dee ville Reen ass den Niveau vun der Uelzecht ferm an d'Luucht gaangen, an d'Kellere si voll Waasser gelaf. An dat war d'Drëps, déi ze vill war.

Jo, se sinn et gewinnt an d'Pafendaller sinn och alles, mä net pipeg, an awer ass d'Mooss elo iwwer voll, d'Faass iwwergelaf, grad wéi d'Kelleren op der Muerbels, der Rue Mohrfels. De Roger Conrad ass zwar, als ale Pafendaller, net erféiert, wéi en d'Iwwerschwemmung gesinn huet, et wier scho méi uerg gewiescht, mä hien huet es definitiv genuch.

Et ass ëmmer alles voll, d'Kelleren, d'Garagen, de ganzen Théiwesbuer. An de Knascht, dee kënnt aus dem Kanal. Dës Lescht hätt een d'Pompjeeë geruff, als äntwert koum, d'Leit solle sech Pompele kafe goen.





Firwat geschitt näischt, hei ënnen? Dat géifen d'Leit sech scho laang froen, zemools elo, wou uewen am Päerds-Bierg geschafft géif, fir erop an d'Stad. Iwwerall gëtt gebaut a vu béide Säiten leeft alles de Bierg erof. Vill Leit fäerten och eppes ze soen, aus Angscht aus der Wunneng ze fléien. Op den Assurance wësse se Bescheed, bezuelen dowéinst och näischt.An der Rue Mohrfels stinn eng ganz Rëtsch Gemengewunnengen. Ssi hätte gesot kritt, et sollt een d'Kelleren an d'Garage net voll stellen, ebe well d'Waasser reegelméisseg bis hei era klëmmt. Fréier war et awer bei wäitem net esou uerg, seet de Roger Conrad, an erkläert. Zanter um Kierchbierg alles bebaut ginn ass, ass et nach vill méi schlëmm wéi virdrun.D'Gedäisch am Hannergrond, d'Gehummers, wéi de Roger Conrad dat nennt, kënnt aus a vun der Uelzecht. Se grommelt, vläicht wierklech wéinst där massiver Buedemversiggelung uewen um Bierg. D'Gemenge-Responsabel wëssen natierlech Bescheed, e Méindeg gouf dann awer emol nach pompele gelooss. E Kneipp-Bad um Théiwesbuer ass den Ament kengem unzeroden.