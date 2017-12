Politmonitor Osten: Rep. Claudia Kollwelter



Wéi eng Partei géift Dir wielen, wann dëse Sonndeg Wahle wieren? Déi Fro huet TNS-Ilres de Leit nees an de leschte 6 Méint am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort gestallt. Mir kucken d'ganz Woch op d'Resultater aus deene verschiddene Bezierker, ugefaangen um Méindeg mam Osten, deem klengste Wahlbezierk. An do géing d'ADR nees e Sëtz kréien ...

... an zwar deen, deen de Roby Mehlen 2009 verluer hat. Vergläicht een d'Stëmmung elo am Dezember mam Wahlresultat am Oktober 2013, erkennt een dem Direkter vum TNS-Ilres Luc Biever no souzesoen en "Ruck zu deene Konservativen":"Et ass esou, datt eng CSV 3,2 Prozent par Rapport zu de Wahlen 2013 géif zouleeën an d'ADR géif 3,5 Prozent zouleeën. Gläichzäiteg géifen déi zwou Regierungsparteien LSAP an DP jeeweils 3,5 an 1,7 Prozent verléiere par Rapport zu de Wahlen. An dat géif dozou féieren, wa mer kucken, wat d'Sëtzverdeelung ugeet, datt par Rapport zu de Wahlen 2013 d'DP géif ee Sëtz am Oste verléieren an d'ADR géif dëse Sëtz gewannen."Der Arithmetik vun de leschte Wahlen no wier den DP-Deputéierte Gilles Baum domat net méi an der Chamber vertrueden, mä just nach de Munnerefer Buergermeeschter Lex Delles. Déi Gréng géingen hiren ee Sëtz behalen, d'Sozialiste géife mam Reschtsëtz awer nach een Deputéierten am Oste stellen an d'CSV géing bei 3 Sëtz bleiwen.Am Osten gesäit dat Bild allerdéngs anescht aus, wann een de Verglach vun haut par Rapport zum leschte Politmonitor-Sondage am Mee kuckt. Gewënner bleift zwar d'ADR, verléieren géing hei awer d'CSV."Et ass esou, datt d'CSV am Oste par Rapport zum Mee 2017 géif 4,7 Prozent u Stëmme verléieren a si géif vu 44,8 Prozent erof op 40,1 Prozent goen. Gläichzäiteg géif eng ADR 3,8 Prozent gewannen a kéim domat op 12,2 Prozent, also eng Aart - et kann ee soen - Verschibung vun Stëmmen, déi vun enger CSV eventuell bei eng ADR ginn. A mir hunn eng DP, déi géif 2,7 Prozent u Stëmme gewannen an dat féiert dozou, datt am Verglach zum Mee 2017 d'CSV géif am Osten ee Sëtz verléieren an d'ADR géif dee gewannen", esou de Luc Biewer.