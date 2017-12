D’Santé deelt mat, dass an der Mëllech fir Puppelcher vun der Mark Lactalis Salmonellen festgestallt goufen. Betraff wier de Produit mam Numm "Milumel Bio", deen hei am Land just am Cora zu Féiz verkaf gëtt.

Déi betraffe Fläsche goufe schonn aus de Rayone geholl, mä en Deel wier awer scho verkaf ginn, sou dass et Appel gemaach gëtt, dës zeréck an de Buttek ze bréngen.