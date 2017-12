© Thomas Toussaint / 5minutes (Archiv)

Modifikatioun vum Zuchtrafic am Osten / Reportage Roy Grotz



Wann d’Leit méi sollen op den ëffentlechen Transport zeréck gräifen, ass et kontraproduktiv, Zucharrêten deels z'annuléieren. Déi Reprochë vun de Gemenge Biwer, Betzder, Manternach a Schëtter sinn net nei, am Februar haten déi fréier Buergermeeschter ee Bréif un d’CFL geschéckt. De Reproche: Zanter e Sonnden halen d'Schnellzich net méi op den Arrêten Wecker a Mënsbech.

An och wann d’Bummelzich d’Garen zu Wecker a Mënsbech nach ëmmer bedéngen, ass d’Decisioun, datt d’Schnellzich do net méi halen, ee Schratt no hannen, seet de Buergermeeschter vu Biwer, Marc Lentz. D’Leit verléieren doduercher Zäit während dem Trajet. Donieft fueren déi zwee Bummelzich, déi Owes an der Stonn zirkuléieren, am Ofstand vun 8 Minutten fort. Deemno mussen d’Leit, déi een Zuch zum Beispill verpassen oder si den Horaire net arrangéiert, laang waarden. Mat den Schnellzich déi ewechfalen, géifen net nëmmen eng Handvoll Leit concernéiert sinn.

De Marc Lentz gëtt d'Beispill vun der Gemeng Biwer, wou rezent Zielunge gemaach goufe wéi vill Leit an den Zich sinn, nach no dem ale Fuerplang. Dat wiere moies awer nach emol 75 bis 90 Leit, déi eraklammen an an d'Stad fueren oder heem fuere wëllen. Déi misste sech elo eng Alternativ sichen.





An et géif jo net nëmmen ëm d’Korrespondenz vun de Schnellzich an d’Stad oder op Waasserbëlleg ze kucken, mä zu Wecker selwer huet ee jo och nach iwwer 700 Aarbechtsplazen an et läit een nach am Gebitt vun der Zone industrielle Potaaschbierg. Esou kommen nach vill Leit aus dem noe Grenzgebitt op Wecker.

Aus engem Dokument, dat am Kader vun der Reorganisatioun vum Horaire verëffentlecht gouf, géif de Grond fir d’Ännerung ervirgoen, esou de Marc Lentz. Hei géif een erausliese, dass fir datt de Schnellzuch éischter zu Koblenz ukënnt, d’Arrêten zu Wecker a Mënsbech net méi bedéngt solle ginn. Eng disproportionéiert Decisioun a sengen Aen.

Een anert Argument kéint de Chantier op der Gare an der Stad sinn. Am September hätt een den Infrastrukturminister François Bausch gesinn, esou de Jean-Paul Jost vun der Gemeng Schëtter, an deemools huet de Minister erkläert, datt dëst mat de grousse Chantieren an der Stater Gare ze dinn huet an datt d'Zich, déi vu Waasserbëlleg kommen, elo riicht duerch op Rodange fueren. Wann d'Chantiere bis fäerdeg sinn, soll d'Situatioun och nees verbessert ginn. Ma do fäert de Jean-Paul Jost, datt dëst nach 2 bis 3 Joer kann daueren.

De François Bausch hätt och proposéiert am Januar de Sujet an d’Problemer duerchzediskutéieren. Ma net nëmmen d’Leit déi zu Wecker an zu Mënsbesch de Schnellzuch geholl hunn, missten Alternative sichen. Och déi déi zu Rued an den Zuch geklomm sinn, kënnen do net méi vun der grousser Offer profitéieren, wéi dat virum 10. Dezember de Fall war, seet de Buergermeeschter vu Betzder, de Jean-François Wirtz.

Virdru krut een nach 6 Zich vu kuerz viru 7 bis kuerz no 8 Auer, elo sinn et der just nach 2. Tëscht 7 an 8 géif den Ament kee Schnellzuch méi an d’Stad fueren. Dës Contrainte wéilt een op jidder Fall un de Minister Bausch adresséieren.

Et kann een de Leit net Appetit op déi ëffentlech Mobilitéit wëlle maachen, an dann d’Offer zeréckschrauwen, mengt och de Buergermeeschter vu Manternach, de Jempy Hoffmann. Dat wier net am Sënn vum ëffentlechen Transport. Et géif een hoffen, datt d’Decisioun nees réckgängeg gemaach gëtt.