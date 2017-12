Nei Buslinn 207 vun Diddeleng op de Kierchbierg (11.12.2017) D'Linn 207 soll d'Direktzich tëscht der Forge du Sud an der Haaptstad ersetzen, déi rezent ewechgefall sinn.

Laut Fahrplang brauch dee Bus 44 Minutten, ma da Minister François Bausch weess och, datt dëst an de Spëtzestonnen net ëmmer anzehalen ass.Elo muss een awer kucken, wéi déi nei Linn 207 wierkt a wéi vill Leit vun Diddeleng déi effektiv an Usproch huelen, seet den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana.Problemer vun der Linn si verschidde Knackpunkter zu Diddeleng oder op der Autobunn, wou de Bus un Zäit verléiert, well keng eege Busspur existéiert.Vun 2019 un, wann een op der Stater Gare mat den Ëmbauaarbechte fäerdeg ass, kéinten dann nees méi regelméisseg Direktzich tëscht Diddeleng an der Stad fueren.An eisem Test vun e Méindeg de Moien am Beruffstrafic hat de Bus eppes iwwer 20 Minutte Retard, esou datt d'Passagéier vun Diddeleng bis op de Kierchbierg eppes iwwer eng Stonn gebraucht hunn...