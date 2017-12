© afp

Um Dikrecher Geriicht huet sech e Méindeg de Mëtteg eng 45 Joer al Fra wéinst dem Verontreie vu Sue misse veräntweren.

D'Employée de l'Etat krut virgehäit, tëscht Januar a Juli zejoert ronn 3.250 € op Käschte vum Ettelbrécker CNFPC ënnerschloen ze hunn.







Déi beschëllegt Fra, déi ouni Affekot ugetrueden ass, huet dee Moment an der Comptabilitéit vum " Centre national de formation professionnelle continue" geschafft. Si schafft nach ëmmer an deem Haus, ma sicht no enger anerer Plaz.



Fra bedauert hir Dot



D'Fra, déi wéinst deene Faiten och eng Disziplinaraffär op d'Box krut, sot ënner Tréinen aus, dass si aus engem finanziellen Enkpass eraus gehandelt hätt, wéinst gesondheetleche Problemer vun hirer Mamm. Si hat Enveloppë vun der Hauskantin mat heem geholl a verschiddener weiderginn, anerer dogéint net. D'Ugeklote krut am Endeffekt eng Saisie op hir Pai an huet d'Sue bei Frënn gefrot, fir se kënnen zréckzebezuelen. Si géif bedaueren, wat si gemaach hätt, kéint et awer net méi réckgängeg maachen. Si wär an enger schwiereger Situatioun gewiescht. Doropshin huet de President vum Geriicht gefrot, ob si domat d'Accord wär, Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet ze maachen. "Ech maachen dat, jo!", war hir Äntwert dorop.





Fir de Vertrieder vum Parquet hätt d'Fra, déi d'Recettë vum Restaurant vum CNPFC geréiert hätt, do Suen geklaut. Si wär duerch eng éischt E-Mail drop opmierksam gemaach ginn, dass eppes net stëmme géif; no enger zweeter Mail an deem Sënn hätt si dunn alles zouginn an integral Aveue gemaach. An der Tëschenzäit hätt si de Schued mat Hëllef vu Kollege beglach. Um Enn huet de Vertrieder vum Parquet dofir eng Prisongsstrof vu manner wéi 6 Méint oder Travaux d'intérêt général fir déi Beschëllegt gefrot.