D'CGFP wollt dat gewerkschaftlecht Instrument am Fall vun engem Litige op alle Fall net ausschléissen.Op der Conférence des Présidents e Méindeg den Owend zu Dummeldeng am Parc Hotel goung donieft de Message un d'Politik, an den nächste Méint virun de Wahlen d'Hänn net an de Schouss ze leeën, mä d'Land am Sënn vum Bierger no vir ze bréngen ... an natierlech och am Sënn vum ëffentlechen Déngscht: An deem Fall hätt een an der CGFP e Partner, op deen ee sech kéint verloossen.Ma d'Politik sollt handelen, amplaz just ze schwätzen!Enttäuscht ass d'Staatsbeamtegewerkschaft iwwert d'Reaktioun vun de Parteien op hir Revendicatiounen a Saache voll Pai fir jonk Leit am Stage oder och nach wat d'Ofschafe vum Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht ugeet - ausser der KP an déi Lénk hätt keng Partei sech direkt u si adresséiert.D'CGFP ass bei hirer Fuerderung bliwwen, d'Mesuren, déi am Kader vun der Reform decidéiert goufen, awer um Enn näischt bruecht hätten, op en Neits op de Leescht ze huelen.