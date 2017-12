Sonndesfro Zentrum/Reportage Claudia Kollwelter



An do sinn d'Beweegungen am Zentrum am Verglach zu de Wahlen 2013 an awer och zu der Stëmmung am Mee dëst Joer relativ kleng.

D'DP, déi bei de Wahlen 2013 nach bei 25 Prozent louch, war am Mee ëm ronn 7 Prozentpunkte gefall - konnt sech allerdéngs zanterhier erkréien a läit erëm knapp iwwer 20 Prozent. D'CSV verléiert am Zentrum ronn 2 Prozentpunkten, d'ADR 1,6.Den Direkter vun TNS ILRES, Luc Biever sot, datt et nëmme kleng Verschiebunge géif ginn, mee hätt awer den Effekt, datt duerch den Zougewënn vun der DP an dem gläichzäitege Verloscht vun der CSV d'DP ee Sëtz géing bäikréien par Rapport zu Mee 2017. Si hätten da 5 Sëtz an d'CSV géif vun 10 op 9 erofgoen.

Am Verglach zu de Wahlen am Oktober 2013 ass et da genee ëmgedréint : Déi 4,5% Verloscht vun der DP am Zentrum an de Gewënn vu 4,4% vun der CSV géing derzou féieren, datt d'DP géing e Sëtz verléieren. Si géifen vu 6 op 5 eroffalen an d'CSV géing ee Sëtz bäikréien a géif op 9 Sëtz kommen.





Déi Lénk gewannen am Verglach zu de leschte Wahlen 1,4 Prozentpunkten bäi - bleiwen domat mam David Wagner bei engem Deputéierten, och den ADR-Deputéierten Roy Reding wier dem Sondage no weider an der Chamber vertrueden.



Bei deene Gréngen an der LSAP géing sech och näischt änneren - déi Gréng géife bei 2, d'Sozialisten bei 3 Sëtz. Am Zentrum hu fir de Sondage ronn 1.400 Persounen tëscht Enn Mee an Enn November matgemaach.