Politmonitor Norden/Reportage Claudia Kollwelter



Déi Fro huet TNS Ilres de Leit nees an de leschte 6 Méint am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort gestallt.D'Stëmmung am Norden huet am leschten hallwe Joer net weider geännert, ma am Vergläich zu de leschte Wahlen 2013 géing et awer ee grousse Gewënner ginn.

An datt wier d'CSV, déi par Rapport zu Oktober 2013 8,1 Prozentpunkte géingen zouleeën. Grousse Verléierer mat enger Perte vun 6 Prozentpunkten wier am Norden d'DP. Den Direkter vun TNS ILRES Luc Biever sot, datt dëst ee grousse Verloscht wier fir d'DP, ma och d'LSAP géing liicht verléieren: 2,4%. Dat hätt den Effekt, datt d'LSAP am Norden just nach op ee Sëtz géing kommen. Hire Sëtz wier fir d'CSV. D'DP kéint esou trotz Verloschter hir 2 Sëtz halen.Fir d'LSAP aus dem Norden géing dat also heeschen, datt ee vun hiren aktuellen Deputéierten, de Fränk Arndt oder de Claude Haagen hire Sëtz missten ofginn. Déi Gréng géinge bei hirem engem Sëtz bleiwen.



Anescht gesäit et dann erëm aus, wann een déi aktuell Stëmmung, mat där vu virun gutt 6 Méint vergläicht.







"Mir gesinn, datt et e liichten Zougewënn fir d'DP gëtt. Déi Liberal géife par Rapport zu Mee 2017 2,6% zouleeën. Bei den anere Parteie sinn et liicht Schwankungen. Den ADR géing 1,9% verléieren, déi Lénk briechen och liicht a mat 1,6%."

A Sëtz géif sech par Rapport zum Mee näischt änneren - d'DP géing bei 2 Sëtz bleiwen, déi Gréng an LSAP all Kéiers 1 an d'CSV 5.



Am Norden hunn iwwregens 872 Persounen tëscht Enn Mee an Enn November beim Sondage matgemaach.