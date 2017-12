Um Dënschdeg de Mëtteg vun14.30 Auer u presentéiert d'DP-Deputéiert Joëlle Elvinger de Budgetsrapport 2018.E Mëttwoch de Moien ass et dann um Finanzminister Pierre Gramegna, éier en Dënschdeg de Mëtteg déi eenzel Fraktiounscheffe Positioun huelen.Vun en Donneschdeg de Moien 9 Auer un an duerno kommen dann déi eenzel Volleksvertrieder zu Wuert. Ofschléissend gëtt iwwert de Budget 2018 am Chamberplenum ofgestëmmt.Fir den Ofschloss en Donneschdeg de Mëtteg steet awer och nach de Gesetzesprojet iwwert den Ausbau vun der Diddelenger Autobunn vun 2 op 3 Spuren um Ordre du Jour. Rapportrice ass d'Josée Lorsché vun déi Gréng an et gëtt iwwert d'Extensioun vun der Tramslinn tëscht der Stater Gare an der Cloche d'Or, souwéi tëscht dem Circuit de la Foire an dem Findel ofgestëmmt.Ee weidere Gesetzprojet, deen en Donneschdeg nach soll behandelt ginn, geet ëm d'Reorganisatioun vum Staatsrot.