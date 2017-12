No enger Aggressioun vun enger Kontrollerin an engem Zuch a Frankräich, huet d'Personal vun der SNCF nees e Streik lancéiert.

© Jerry Souvigne

Et ass mat Perturbatiounen op den Zuchlinnen 60 (Lëtzebuerg-Athus) a 90 (Lëtzebuerg-Nancy) déi vu Frankräich kommen an dohinner fueren ze rechnen. Dat mellen d’CFL. Hannergrond ass d’Aggressioun mat engem Messer géint eng Kontrollerin déi lescht Woch am Zuch tëscht Lëtzebuerg a Metz. Dofir hunn déi franséisch Kontrolleuren op deene Linne sech solidaresch gewisen an decidéiert um Dënschdeg verschidden Zich ausfalen ze loossen.