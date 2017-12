© RTL Télé Lëtzebuerg / Pol Arlé

E Freideg gouf am Ministerrot de Gesetzprojet ugeholl, deen an Zukunft de Beruff vum Osteopath regele wäert. En Dënschdeg de Moie krut déi zoustänneg Chamberkommissioun d'Präzisiounen dozou, ier d'Gesondheetsministesch dunn am spéide Moien d'Press informéiert huet. D'Lydia Mutsch huet dobäi drun erënnert, dass den Ëmgang mat der Médecine complémentaire an de Regierungsprogramm ageschriwwe war. Fir d'Ministesch ass dat aus dem gudde Grond eraus geschitt.

Extrait Lydia Mutsch (1)



© RTL Télé Lëtzebuerg / Pol Arlé © RTL Télé Lëtzebuerg / Pol Arlé « ZréckWeider »

Et ass vu jidder Member vun der Regierung gewosst, datt d'Medecine complémentaire wichteg ass, well en entweder selwer dovunner gebrauch gemaach huet oder Leit an der Famill oder Frënn hunn, déi dovunner gebrauch gemaach hunn. "Et ass einfach eng Realitéit um Terrain", betount d'Ministesch. Dofir muss déi Professioun och reglementéiert ginn. Et gouf ganz bewosst eng Prioritéit op den Osteopath geluecht an et huet een an der Diskussioun an der Chamberkommissioun gesinn, datt hir Memberen déi Prioritéit och esou gesinn.

De Moment gëtt et eng geschate 60 Osteopathen zu Lëtzebuerg, deenen hir Aarbecht an Zukunft och ënner bestëmmte Konditioune vun der Gesondheetskeess soll zeréckbezuelt ginn, wéi d'Lydia Mutsch betount huet:

Extrait Lydia Mutsch(2)



Déi Konditioune mussen awer nach vun der CNS an Zesummenaarbecht mam Verbond vun den Osteopathe fixéiert ginn, dono muss d'Gesetz nach gestëmmt ginn an d'Reglement muss en place kommen. Dono kann da mat der Nomenclature vun der nei geschafener Professioun ugefaange ginn. Dowéinst kann d'Lydia Mutsch aktuell och nach keng Detailer dozou ginn.

Méi zu dësem Thema héiert Dir dann am Owesjournal .