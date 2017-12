Richteg an get direkt geännert !RTL.lu - Commentairen - Tëscheruff vum Claudia Kollwelter: Deier Vëlo-Ofstell-Mbox https://t.co/ti0eO1TB2b via @RTLlu — Francois Bausch (@fbausch) December 12, 2017

An engem Tweet seet hien, datt d'Kritik vum Claudia Kollwelter richteg ass an datt hei direkt eppes geännert gëtt.De Problem, sou heescht et am Tëscheruff ass: Fir all Box am Land - an där ginn et der 20 verschiddener - all Kéiers muss een 20 Euro Kautioun bezuelen. Déi Sue kritt ee zwar erëm - ma wéilt een Zougang zu all de Boxen am Land géing sech déi Zomm op net manner wéi 400 Euro belafen.An dat soll wuel elo anescht ginn.