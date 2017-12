© AFP (Archiv)

An engem Communiqué deelt d'Gewerkschaft mat, datt d'Verwaltungsréit vun zwee concernéierten Haiser, an zwar Hamm an Pafendall, fir d'Ëmsetze vun de Kollektivverträg gestëmmt hunn.Elo läit de Ball beim Ministère, deen de Finanzement jo wollt garantéieren, sou den OGBL. An dräi anere Fleegeheimer ginn d'Konventiounen awer nach ëmmer net ëmgesat, dowéinst ass e Mëttwoch och eng Manifestatioun vum OGBL zu Diddeleng.