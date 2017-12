Luxtram huet elo confirméiert, datt et um Méindeg den Owend zu engem Problem komm ass mat engem Tram, dee mat engem vu 4 "Rieder" d'Schinne verlooss hat.

Um 22.30 Auer war et op der Héicht vum Terminus Rout Bréck-Pafendall zu dësem Incident komm. Et war awer kee u Passagéier u Bord.D'Maintenance-Equipe konnt den Tram direkt nees op d'Schinne setzen. Dëse konnt selwer an den neien Tramschapp fueren, fir technesch kontrolléiert ze ginn.Dat Ganzt hätt keng Inzidenz op den Tram-Reseau um Dënschdeg de Moie gehat.

Hier soir, vers 22h30, au moment du changement de voie au terminus « Rout Bréck-Pafendall », un des quatre bogies de la rame, qui se trouvait sur la zone de manœuvre et sans passagers à bord, est sorti partiellement de sa voie en raison d’un problème technique lié à l’aiguillage.

Grâce à la réalisation des exercices « grandeur nature » de ce type d’incident pendant la phase tests et essais, le bogie de la rame a été rapidement remis sur ses rails par l’équipe maintenance de Luxtram. Le tram a pu rejoindre, par ses propres moyens, l’atelier sur le site du « neien Tramsschapp » pour un contrôle technique et une analyse détaillée.

Cet incident, peu fréquent, n’a eu aucun impact sur l’exploitation du réseau. Ce matin, la première rame a pu sortir comme prévu à 4h42 et les premiers voyageurs ont pu embarquer vers 5h00 à Rout Bréck-Pafendall.