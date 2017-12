© RTL Archivbild

Den Ugekloten hat am Dezember 2014 säi Brudder fir d’éischt mat engem Gedrénks vergëft an dono an deem sengem Appartement zu Esch e Feier geluecht. D'Läich gouf fonnt, nodeems de Brand geläscht war.



Fir de Matugeklote gouf et iwwerdeems kee Fräisproch wéi an 1. Instanz, mä eng Prisongsstrof vun zwee Joer an eng Geldstrof vun 3.000 €, dat well hien dem Auteur vun der Dot dono gehollef hat.