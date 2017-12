© RTL (Archiv)

Et ass e Budget, deen no vir kuckt. E Budget, dee gestallt, kloer Akzenter setzt an un déi zukünfteg Generatiounen denkt... D'DP-Deputéiert Joëlle Elvinger huet en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber de Rapport vum Budget 2018 presentéiert.

Dës Regierung hätt misse reagéieren an elo kéint eng Politik am Interessi vun de Leit gemaach ginn, vun de Steiererliichterungen iwwert de Congé Parental bis zur gratis Kannerbetreiung. D'Regierung waart net op d'Zukunft, mä preparéiert se, sot d'Joëlle Elvinger. Si ass op déi grouss Changementer an eiser Gesellschaft agaangen an op d'Mesuren, déi dës Regierung zanter 2013 ënnerholl huet, fir dës Ännerungen ze begleeden a fir d'Welt vu muer ze gestalten. Zum Beispill den Zukunftsfong fir déi nächst Generatiounen. 183 Millioune wieren elo schonn an där Mouk, weider 50 Millioune sollen d'nächst Joer nokommen. Bei den Investitiounen hätt een déi lescht Joren och net gespuert.

D'Digitaliséierung soll dann an der Steierverwaltung an am Enregistrement viru gedriwwe ginn, huet d'Budgets-Rapportrice proposéiert. D'Verwaltunge kéinten da besser schaffen an et hätt een och méi präzis Donnéeën iwwert de Profil vum Steierzueler. De Rettungsdéngscht gëtt jo reforméiert. D'Gemenge gi finanziell belaascht an dowéinst sollen d'Fonctionnementskäschte vum neie Rettungsdéngscht, déi d'Gemengen hunn, regelméisseg analyséiert ginn, huet d'Joëlle Elvinger am Numm vun der Finanzkommissioun gemengt. Si recommandéiert och, datt an Zukunft fir de Budget d'Jugendorganisatioune verstäerkt gehéiert ginn.



Trotz de gudden zolitten Zuele vun der Sécurité sociale misst een d'Depensen am Bléck hunn, speziell d'Pensiounen, sou nach d'DP-Budgets-Rapportrice.

20 Regierungsamendementer sinn am Verglach zum initiale Budgetsprojet bäikomm, déi 20 Milliounen Euro ausmaachen. Deen déckste Posten ass de Pappecongé mat ronn 12 Milliounen Euro.







E Mëttwoch vun 9 Auer u kommentéiert dann de Finanzminister Pierre Gramegna de Budget an da sinn e Mëttwoch an en Donneschdeg Debatten iwwert de Budget an der Chamber.



