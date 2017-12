Héichwaasser zu Syren: Awunner waarden op Mesuren (12.12.2017) Betraffen Awunner hu sech beschwéiert, dass nom leschten Héichwaasser am Fréijoer zejoert déi versprache Mesuren nach ëmmer net ëmgesat gi sinn.

Eng vun de betraffenen Uertschafte war Syren an der Gemeng Weiler-zum-Tur . D'Alzenger Strooss hat misse vun de Ponts-et-Chaussées gespaart ginn, Betraffen Awunner hu sech beschwéiert, dass nom leschten Héichwaasser am Fréijoer zejoert déi versprache Mesuren nach ëmmer net ëmgesat gi sinn.Ronn eng hallef Dosen Haiser an der Alzenger Strooss waren nees vum Héichwaasser betraff, wéi d'Tuddeler Baach iwwergelaf ass. Dat ass schonn déi X. Kéier zanter 1990, beschwéieren sech d'Awunner. Verschidden Awunner hu sech an de leschte Jore selwer géint d'Waasser geschätzt an déi Käschten dann och selwer gedroen.E Mann, deen eng Inox-Barrière fir 15.000 Euro opgeriicht huet, huet dëst gemaach, well déi annoncéiert Mesuren ze laang op sech géife waarde loossen.Op Nofro vun de Kollege vun der Tëlee hinn huet den zoustännegen éischte Schäffen vun der Gemeng Weiler-la-Tour reagéiert. Hie gëtt zou, dass d'Alzenger Strooss am fréiere Kadaster nach als Iwwerschwemmungsgebitt agedroe war, Jorzéngten duerno war d'Strooss op eemol awer an de Bauperimeter komm.Op Gemengesäit ass een awer elo optimistesch, dass am Laf vum nächste Joer mat der Realisatioun vun de geplangte Héichwaasserschutz-Mesuren ugefaange ka ginn.