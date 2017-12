X

Grad ronderëm d'Feierdeeg fille Leit, déi an Nout liewen, sech dacks eleng gelooss. Et geet drëm, dass Leit an Nout fir e kuerze Moment hir Problemer vergiessen kënnen. Vu Muttwëll ass dëst net, well och hei bei eis am Land klëmmt d'Zuel vu Leit, déi a Prekaritéit liewen.Iwwer 300 Leit waren den Dënschdeg de Mëtteg zu Bouneweg bei der Chrëschtfeier vun der "Stëmm" dobäi. D'Zil ass et, op dës Manéier fir e puer Stonnen den Alldag ze vergiessen. Dës Mënschen liewen nämlech um Rand vun eiser Gesellschaft.Virun allem am Dezember wou vill Famillje-Feieren ustinn, fille vill Leit sech eleng an am Stach gelooss. Hinne gëllt et e puer flott Stonnen ze bidden.Aarmut gëtt et och zu Lëtzebuerg. Och bei eis ginn et ëmmer méi Mënschen, déi a Prekaritéit liewe mussen.Bis 18.00 Auer hunn d'Leit gefeiert a fir ee Moment hir Suergen op d'Säit geluecht.