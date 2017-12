© Pol Arle © Pol Arle © Pol Arle « ZréckWeider »

Een Element aus där Campagne ass d'Fuerderung vun enger Hausse vum Mindestloun vun 10%. Beim OGBL freeë se sech iwwer de positiven Echo vum zoustännege Minister Nicolas Schmit an d'Gewerkschaft wier och bereet, iwwert eng schrëttweis Erhéijung ze diskutéieren. Wéineg Versteesdemech huet den OGBL-President André Roeltgen dogéint fir d'Ausso vum CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler, datt sou eng Hausse zu dësem Zäitpunkt net realistesch wier.Den OGBL insistéiert dann drop, datt e Gesetz kënnt, wat am Accord vum November 2014 festgehale gouf, et geet ëm d'prestations familiales.D'Ouvertureszäite vu Geschäfter flexibiliséieren, respektiv liberaliséieren – Deeler vum Patronat hätte jo näischt dogéint - dat kënnt fir den onofhängege Gewerkschaftsbond net an d'Tut.Et wier dann total inakzeptabel, datt den FHL-Kollektivvertrag nach ëmmer net an alle Fleegeheemer ëmgesat gëtt.Um Mëttwoch organiséiert den onofhängege Gewerkschaftsbond an deem Sënn eng Protestmanif a sollt näischt sech änneren, da géif vun alle gewerkschaftleche Moyene Gebrauch gemaach ginn, heescht et vum OGBL.