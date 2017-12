Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Jean Joseph, genannt Johny, Schmitz ass mat engem groe VW Golf mat de Lëtzebuerger Placken JS7440 ënnerwee.Dee Vermëssten ass zirka 1,65 m grouss, korpulent an huet eng der Police no eng Glatz. En huet e Brëll mat opfällege giele Glieser.Fir d'lescht hat hien e beigë Polo mat enger Tirett, eng hellbeige Box, gro oder schwaarz Schong, eng Kap an eng Jackett un.All Info ass fir d'Police vun der Cap