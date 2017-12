© Police

Zu Housen op der N7 huet d'Police um Dënschdeg d'Camione kontrolléiert - virun allem déi am Transit, also déi, déi just duerch Lëtzebuerg fueren.Fir Peage ze spueren, géifen ëmmer nees Camionen onerlaabterweis mat hire 40-Tonner duerch Housen kutschéieren.Um Dënschdeg ass aus där Ofkierzung awer näischt ginn, well d'Police huet d'Camionen ugehal, protokolléiert an nees an Direktioun Autobunn dirigéiert.Bei 40 kontrolléierte Gefierer goufen net manner ewéi 22 Protokoller geschriwwen.2 Camione goufen immobiliséiert, well dat, wat se gelueden haten, net uerdentlech geséchert war.Ee Camion huet esouguer 3 Trakteren op sengem Unhänger transportéiert, ouni datt déi extra ugestréckt waren, sou d'Police.