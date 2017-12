© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert an zäitweis goung et op där Plaz méi lues am Trafic.Kuerz virun 9 Auer war d'Onglécksplaz geraumt. Weider Detailer ginn et nach keng.