Fir dem Client eng Plus-value ze schafen, wäerten d’Chambre des Métiers an de Beruffsverband vun den Architekten an Zukunft méi enk zesummeschaffen.

Aktuell ass de Secteur nämlech groussen Erausfuerderungen ausgesat. Ënnert anerem, feelt et u qualifizéiertem Personal. Dowéinst wëll een elo verstäerkt op d'Formatioun Continue setzen.





D’Zil ass et, an Zukunft Leit aus anere Secteuren eriwwer bei de Bau ze lackelen. Virun allem fir d’Handwierksbetriber wéilt ee Leit motivéieren, erkläert de Leeder vum Projet, Roland Kuhn.

30 Prozent vun de Leit, déi am Secteur schaffen, kommen aktuell aus der Grenzregioun. Fir nei Leit ze rekrutéieren, misst een an den nächste Joren een attraktive Modell schafen, seet de President vum Beruffsverband vun den Architekten, Jos Dell.





Mat Hëllef vun deem neie Partenariat wäert ee besser iwwert déi zukünfteg Projeten berode kënnen. Eng vun den Erausfuerderungen ass d’Digitaliséierung. Ënnert anerem, well se de Bau revolutionéiere wäert, heescht et vun der Chambre des Métiers. Dowéinst wier et elo wichteg sech drop virzebereeden.

Dat géif dann och mat sech bréngen, dat een d’Personal am Secteur misst ëmforméieren. De Jos Dell mengt et misst een e Profil nei opbauen. Et misst virun allem garantéiert ginn, dat ee wirtschaftlech rentabel bleift, esou nach de Jos Dell.