Géint 3 Auer gouf zu Veianen an der Rue de la Gare an en Hotel agebrach. Wéi et vun der Police heescht, wieren Täter an engem däischteren Auto Direktioun Zentrum geflücht.Weider Abréch goufen zu Käerjeng, Péiteng, Menster, Nidderaanwen, Uewersyren, Gouschteng, Jonglënster an an der Stad gemellt. Op deene verschiddene Plaze gouf allkéiers an Eefamilljenhaiser agebrach.