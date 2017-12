© RTL Mobile Reporter / Iliana Dinev

Aus dem Éislek kréie mir aktuell wäiss Stroosse gemellt, well do hätt et scho géint 10 Auer ugefaangen ze schneien. Op der N15 am Pommerlach krute mer e Camion gemellt, deen déi ganz Strooss géif blockéieren.Ma och am Süde fält zum Beispill grad vill Schnéi.Et heescht dofir: Oppassen a lues maachen! Kommt gutt duerch d'Flacken!Am Nomëtteg soll de Schnéi awer nees a Reen iwwergoen, dat Ganzt ass also méiglecherweis just vu kuerzer Dauer.D'Temperature sollen och nees kloer an de positive Beräich klammen, bis 5 Grad.