Leschte Regierungsrot 2017 / Reportage Pit Everling



De Xavier Bettel



Nieft dem Aktiounsplang fir Sprëtzmëttel gouf och nach e Gesetzprojet fir eng besser Protektioun vum Buedem ugeholl. Um Briefing fir d'Press waren och Google, eng Hausse vum Mindestloun a schwaarz Steierlëschten en Thema.Am Europaparlament gëtt et nees Initiativen déi Lëtzebuerg op enger schwaarzer Steierlëscht wëlle gesinn. De Premier Xavier Bettel betount, datt et keng valabel Beispiller géing ginn, firwat de Grand-Duché op sou eng Lëscht géing gehéieren.Zu de Google Terrainen zu Biissen sot de Staatsminister, datt bei de Prozedure keng Extrawurschte wäerte gemaach ginn. Zu den Terrainen, déi Google zu Biissen kaaft huet, sot de Xavier Bettel, datt d'Prozedure fir Google déi selwecht wiere wéi fir anerer. Wat mam Terrain geschitt, fir de Fall wou de Google-Datenzenter awer net sollt op Lëtzebuerg kommen, do wëll de Staatsminister am Abléck net driwwer spekuléieren.Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit ass jo net ofgeneigt, fir de Mindestloun ëm 10% ze héijen, sou wéi den OGBL dat fuerdert. Dat wier fir dës Regierung lo mol keen Thema, seet de Xavier Bettel. D'DP fir hiren Deel géing net d'office Nee soen, mä fir d'éischt missten alleguerten d'Repercussioune bekannt sinn.Am Regierungsrot gouf um Mëttwoch en nationalen Aktiounsplang fir Sprëtzmëttel adoptéiert, ënnert anerem geet et drëm, datt phytopharmazeutesch Produite manner solle benotzt ginn.De Landwirtschaftsminister Fernand Etgen liwwert e Freideg d'Detailer no. Et sollen iwwerdeems och nach ëffentlech Consultatioune gemaach ginn.An deem Kontext soll och no Alternative fir de Glyphosat gesicht ginn, och wann eng gemeinsam Léisung onëmgänglech wier, esou de Staatsminister Xavier Bettel um Presse-Briefing. Et soll een net mengen, dass wann et iwwerall ronderëm nach Glyphosat gëtt an hei am Land net, dass dat géif hëllefen. Do muss een eng gemeinsam Léisung hunn um Niveau vun Europa.

Et gouf dann och nach e Projet ugeholl fir de Buedem besser ze schützen, ënnert anerem sollen zum Beispill Terraine besser sanéiert ginn nom Prinzip vum pollueur-payeur an de Bierger respektiv de Keefer gëtt via Zertifikat iwwer den Zoustand vum Buedem informéiert.An 10 Méint si Wahlen. Bis dohi wäert nach vill geschafft ginn, sou nach de Staatsminister Bettel. Hien huet dann awer och nachemol betount, dass hie keng Politik fir d'Sondagë géing maachen. De Premier seet, hie wier virun allem houfreg op d'Investissementer, déi dës Regierung gemaach hätt.