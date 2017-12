Mir hunn et all an eis, awer ass net jidderee frou, wann een es ze gesi kritt: d'Blutt. Dofir ginn och vill leit net gären an d'Bluttanalys.

Neit Businesskonzept: Picken doheem (13.12.2017) Mir hunn et all an eis awer net jiddereen ass frou, wann e Blutt ze gesi kritt. D‘Blut, dofir ginn och vill leit net gären an d’Bluttanalyse. Duerch en neie Service verännert sech dës Prozedure zwar net onbedéngt, mee et ass ee wéinstens doheem. Zanter kuerzem gëtt et dee Service hei am Land, wou eng Infirmière bei een heem kënnt, fir d’Bluttanalyse ze maachen. Wéi funktionéiert dat, kascht dat méi an dierf jiddereen dovunner profitéieren?

Zanter Kuerzem gëtt et dee Service hei am Land, wou eng Infirmière bei een heem kënnt, fir d’Bluttanalys ze maachen.Wéi funktionéiert dat, kascht dat méi an dierf jiddereen dovu profitéieren?Et kann ee sech nieft der App e Rendez-vous iwwer Internet oder Telefon huelen. Et gëtt ee seng Donnéeën duerch a scho weess een, wéini ee Besuch kritt. An et muss een näischt extra bezuelen.De Service ass de Moment nëmmen hei am Land méiglech. Well ee sech awer och op der Aarbecht picke loossen kann, kënnen och Frontalieren dovu profitéieren. D’Resultat kritt een nach den Dag selwer op den Handy oder de Computer.