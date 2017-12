De ganzen Dag nämlech goufen RTL-Informatiounen no d'Büroe vun der Firma "Gravity Sports Management" um Houwald perquisitionnéiert; eng Firma, déi an der Formel-Eent aktiv ass, an déi vu Lopez a sengem Partner Eric Lux geréiert gëtt.



Et kéint sech bei dësen Perquisitiounen ëm d'Plainten handelen, déi wéinst Blanchiment an "Abus de bien sociaux" géint d'Socitétéit Gravity gemaach goufen - Dossieren, déi schonn zanter Joren vum Parquet traitéiert ginn.

An der Zäit war Gravity eng Duechter vum Grupp Genii Capital, där d'Ecurie Lotus gehéiert huet.