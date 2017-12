3mol 12 Joer Prisong: Dat war d'Uerteel am Prozess ëm den Iwwerfall an d'Séquestratioun am Abrëll 2014 vun engem Mann bei sech doheem zu Bierg.

Déi 3 Condamnéiert mussen dem Affer donieft 4.000 € Schuedenersatz bezuelen. Deenen 3 war ë.a. virgehäit ginn, d'Affer mat enger Eisestaang geschloen, ëm Scotch op de Mond gepecht ze hunn, fir dass et net jäize kéint, an et mat engem Messer bedreet ze hunn. Um Enn vum Homejacking ware Suen, Aueren a Bijoue fort.



En zweete Prozess an dëser Affär ass deemno net onméiglech. Egal wéi: Den 3 gëschter Veruerteelte war ë.a. virgehäit ginn, d'Affer mat enger Eisestaang geschloen, em Scotch op de Mond gepecht ze hunn, fir dass et net jäize kéint, an et mat engem Messer bedreet ze hunn. Um Enn vum brutalen Homejacking ware Suen, Aueren a Bijoue fort. De Mann krut gëschter dofir 4.000 € Schuedenersatz zougesprach, 1.000 manner, wéi e gefrot hat.

Fir de presuméierten Haaptmann, deen dem Affer no am meeschten drageschloen hätt, hat de Vertrieder vum Parquet 15 Joer Prisong gefrot, fir en zweete 15 oder 17 Joer, jee nodeem ob eng fréier Prisongsstrof vun 10 Joer op Grond vun enger krimineller Affär gesprach gouf oder net, a fir dem Me Stroesser säi Mandant eben 12 Joer. Iwwregens gouf de presuméierten Haaptmann gëschter, an enger zweeter Affär, nach emol zu engem Joer Prisong condamnéiert; donieft krut eng Versécherung, déi heiran als Partie civile opgetruede war, nach 5.225 € Schuedenersatz zougesprach.