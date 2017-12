Op der Cour d’appel an der Stad gouf e Mëttwoch ee Mann, deen am August 2015 am Prisong zu Schraasseg engem Giischtjen en Telefonskabel ëm den Hals gewéckelt an doru gezunn hat, zu zwee Joer Prisong veruerteelt. An 1. Instanz hat hien dowéinst nach eng Prisongsstrof vun 10 Joer kritt. D'Appellsriichter hu géint de Mann kee versichten Doudschlag zréckbehalen, mä “just” Coups et blessures volontaires.