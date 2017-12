Hie krut virgehäit, tëscht 2012/13 an 2015 op enger Internet-Tauschplattform an am Darknet kannerpornografescht Material zirkuléiere gelooss ze hunn.



Uerteel um Stater Geriicht / Reportage Eric Ewald





D'Enquête huet erginn, dass de Mann am Besëtz vu ronn 3.900 där Fotoen a 4 sou Filmer war. Op de Fotoe waren an der Haaptsaach Meedercher vun tëscht 9 a 16 Joer an op de Filmer der am Alter vun 13/14 Joer ze gesinn.

De Mann, deen d'Faiten, déi him reprochéiert ginn, de Mëttwoch zouginn huet, sot, viru Joren aus Virwëtz domat ugefaangen ze hunn. Hie wär ofhängeg, hätt e puermol opgehalen, awer nees ugefaangen, wann hien depressiv war. De Mann huet erkläert, net bei e Psycholog oder Psychiater gaangen ze sinn, ze bedaueren, wat hie gemaach huet, an dass hie wuel eng Behandlung bräicht.

Do virdrun hat den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire ausgesot, d'däitsch Police hätt eng Lëtzebuerger IP-Adress gemellt, vun där aus am September 2014 e kannerpornografesche Film erofgeluede gi wär. Bei enger Perquisitioun zu Rolleng bei Péiteng wär den Ugeklote kooperativ gewiescht an hätt zouginn, dee Film erofgelueden ze hunn an am Besëtz vu kannerpornografeschem Material ze sinn. Hie wär eng Zäit virdrun op Kannerpornografie gestouss, hätt och Saache geläscht, déi fir hien ofstoussend gewiescht wären, an hätt gewosst, dass dat illegal wär, grad dat wär awer wéi Dopping fir hie gewiescht.

Fir e Psychiater, deen de Mann am Juni zejoert gesinn hat, hätt de Beschëllegten 3-4 mol d'Woch eng hallef Stonn sou Biller gekuckt, de Kanner hir Onschold hätt hien ugezunn. De Mann hätt keng akut psychiatresch Erkrankung, dofir awer pedophil Troubelen opweises. Dem Expert no, wär de Pronostic net onbedéngt defavorabel, woubäi de Mann selwer eng Behandlung als néideg ugeséich.

De Vertrieder vum Parquet huet vun enger enormer Quantitéit u Biller geschwat, déi de groussen Intressi vum Ugekloten heifir beweise géifen. Seng Pedophilie wär erwisen an en Traitement noutwendeg, woufir 12 Méint Prisong, ebe mat Sursis probatoire, gefrot goufen. Dobäi sollt eng Geldstrof kommen an d'Confiscatioun vun ënnert anerem dem Computer, op deem d'Material drop war.