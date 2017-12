© Luca Marteling

De Bus, dee géint 12.40 Auer zu Jonglënster fortgefuer war an de Wee iwwert d'Dierfer geholl hat, fir an d'Stad ze kommen, hat kuerz nom Depart e puer Problemer, fir virunzekommen.Tëscht Rammeldang an Hueschtert war d'Strooss nämlech wäiss an dat ass dem Gelenkbus - ëmgangssproochlech Zieharmonika - net bekomm. An enger Kéier ass deen hënneschten Deel ewechgerëtscht.Et ass awer kengem eppes dobäi geschitt an de Bus konnt no ronn 15 Minutte weiderfueren. Deen Ament ass de Streedéngscht virun him gefuer. Via de Sennengerbierg an de Kierchbierg goung et dunn an d'Stad.