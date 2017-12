Nodeems e Mëttwoch de Pierre Gramegna vun engem laangfristege Budget geschwat huet, dee fir déi nächst Generatioune wier, haten d’Fraktiounscheffen duerno d’Wuert kritt. D’Oppositioun huet net mat Kritik gespuert. Fir de Claude Wiseler vun der CSV wier een de Moment an der Kontinuitéit vum Defizit. Den CSV-Deputéierten Gilles Roth ass sengersäits nach emol explizit op der Oppositiounspartei hir alternativ Proposen zu der Steierreform agaangen. Leit mam Mindestloun sollte keng Akommessteier méi bezuelen. De Spëtzesteiersaz éischter spillen an da missten och d'Stock Options per Gesetz limitéiert ginn.

De Gast Gibéryen vun der ADR ass do zum Beispill op d’Konsequenze vum héije Wuesstem agaangen. Hien huet ënnert anerem eng Hausse vum Trafic an déi ëmmer méi héich Logementspräisser genannt.



RTL-News: Chamberdebatten iwwer leschte Budget vu Legislaturperiod.



Um Donneschdeg de Mëtteg geet et an der Chamber ëm d'Reform vun de Spezial Congéen, souwéi d'Verlängerung vum Pappecongé. Rapportrice ass d'LSAP Deputéiert Taina Bofferding.



Aner Projeten um Ordre du Jour sinn ënnert anerem den Ausbau vun der Diddelenger Autobunn vun 2 op 3 Spuren. Duerno gëtt iwwert d'Extensioun vun der Tramslinn ofgestëmmt. Et geet méi konkret ëm eng Verlängerung vum Tracé vun der Stater Gare bis op d'Clôche d'Or a vum Circuit de la Foire bis op de Findel. Rapportrice vun dësen zwee Gesetzprojeten ass d'Josée Lorsché vun déi Gréng.