Scho fir d'zweet huet et no kräftege Schnéischnaueren ugefaang mat reenen. Dës Ëmstänn hunn dofir gesuergt, dass uechtert d'Land sech d'Waasser staut.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Déi kleng Uertschaft Biertreng laanscht d'Uelzecht, op der Héicht vu Schieren, ass de Moment net accessibel. Den CR345 ass deemno komplett gespaart well do Waasser an der Strooss steet.





Och zu Ettelbréck ass d'Situatioun ähnlech. Do ass zum Beispill de Parking Eich gespaart an d'Place Marie Adelaide steet voll Waasser .

