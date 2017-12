© RTL Télé Lëtzebuerg / Sam Bouchon

D'Patienten hu Vertrauen an de Corps médical, maache sech Suergen iwwert d'Zukunft vum Gesondheetssystem an iwwer een Drëttel vun hinnen ass scho fir eng medezinesch Prestatioun iwwert d'Grenz gaangen. Sou kann een a kuerze Wierder e Sondage resuméieren, deen tëscht Enn Oktober a Mëtt November bei 600 Leit hei am Land gemaach an en Donneschdeg de Moie bei der AMMD presentéiert gouf.De President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun, Dr Alain Schmit, sot virun där Virstellung, dass een drun intresséiert war ze gesinn eng Réckmeldung ze kréien, wéi de Stellewäert vun den Doktere bei de Patienten ass.

Den Dr Guillaume Steichen, Generalsekretär vun der AMMD, dee seng Associatioun als Affekot vun de Patiente versteet, huet no der Presentatioun de Fazit gezunn, d'Decisioun beim Dokter bleift, d'Aufgaben fir d'Zukunft awer bei der AMMD an der ëffentlecher Hand läit. Iwwerraschend wier een awer vun der héijer Zuel vu Patienten, déi Soinen an d'Ausland siche ginn. Deemno ass aus de Sondagen ervirgaangen, dass 35% vun de Leit op d'mannst eemol fir e rembourséierten Akt am Ausland waren.

Méi Konkretes zu dësem Thema am Owesjournal op RTL Radio Lëtzebuerg.