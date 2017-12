Da Fall hat am September fir eng gewëssen Opreegung gesuergt. Bei enger Vereedegung vun iwwer 100 Affekote-Kandidaten op der Cour supérieure de Justice den 21. September gouf eng Fra net zougelooss, well si e Foulard unhat, fir an de Sall vun der Vereedegung ze goen.



Um Donneschdeg de Moien deelt de Barreau an engem Communiqué mat, datt déi concernéiert Kandidatin sech "tête nue", wéi et am Jargon heescht, presentéiert huet an ouni iergend ee visibelt reliéist, communautärt, philosophescht a politescht Zeechen.



Déi Concernéiert gouf dorops hin an de Barreau opgeholl. De Bâtonnier François Prum schreift Barreau a La Shoura, déi di moslemesch Communautéit zu Lëtzebuerg vertrëtt, hätten nom bedauerlechen Tëschefall virun 3 Méint héiflech an informativ Echangë gehat.