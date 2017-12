Hie soll sech w.e.g. bei der Police an der Uewerstad um Telefon 24 42 12 00 mellen.

Um Donneschdeg dem 7. Dezember koum et géint 15.15 Auer am Rondpoint zu Sandweiler zu engem Tëschefall, bei dem Gewalt agesat ginn ass.Eng Koppel ass während dem fueren an en heftegen Sträit geroden. D'Ausernanersetzung ass doranner kulminéiert, datt de Mann der Fra an d'Gesicht geschloen huet an se aus dem Auto gestouss huet. Déi zeréckgeloosse Fra gouf vun engem hëllefsbereete Mann vun der Strooss opgesammelt, dee si dunn op Hamm bruecht huet.D'Police sicht elo fir eng Zeienausso no dësem Mann, deen Englesch geschwat huet an an engem klengen, wäissen Auto ënnerwee war.