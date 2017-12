D'Beweegungen am gréisste Wahlbezierk si par Rapport zu de leschte Wahlen am Oktober 2013 grouss, d'Entwécklung an de leschte 6 Méint dogéint extrem stabil. Och an den anere Bezierker huet d'Stëmmung am leschten hallwe Joer kaum changéiert.



Am Süde sinn d'Schwankunge ganz kleng - déi eenzeg nennenswäert Beweegung ass u sech, datt d'ADR géing par Rapport zu Mee ronn 2 Prozentpunkten verléieren, bei all deenen aneren Parteien ass et all kéiers e Plus oder Minus vun ënnert engem Prozentpunkt. Dat féiert dozou, datt d'Bild vun der Sëtzverdeelung par Rapport zu Mee net changéiert huet. Den Direkter vun TNS Ilres, Luc Biever sot, datt d'CSV bei wäitem d'Partei mat de meeschte Sëtz ma 10 Sëtz, d'LSAP hätt nëmmen hallef sou vill Sëtz mat 5 an déi aner Parteie géifen all Kéiers op 2 Sëtz kommen.







Anert d'Bild dann awer, wann een d'Stëmmung elo am Dezember mat de Wahlen 2013 vergläicht. Grousse Gewënner wier där Entwécklung no d'CSV. Si géife 4,5% zouleeën par Rapport zum Wahlresultat 2013. D'LSAP géing 4,6% verléieren a wär domatter de grousse Verléierer am Süden. D'DP géing och 2,7% verléieren. An déi Lénk géingen am Süden 2 Prozentpunkte bäi gewannen. Dat géing a Sëtz heeschen: De Verloscht vun der LSAP wär da Minus 2 Sëtz, eng CSV géing 2 Sëtz bäileeën a kéimen domatter op 10 Sëtz. Viru 4 Joer wiere se jo op Aenhéicht gewiescht. D'DP géing och e Sëtz verléieren, dee bei déi Lénk géing goen.







Am gréisste Wahlbezierk hunn ronn 1.800 Leit, tëscht Enn Mee an Enn November, beim Sondage matgemaach.



Gambia-Koalitioun net méi méiglech

Mat de Resultater aus all de Wahlbezierker géing d'Sëtzverdeelung schlussendlech esou ausgesinn, datt d'aktuell Regierung zesummen nëmmen nach op 26 Sëtz kéim, der also 6 géif verléieren an d'Oppositioun dës bäikrit an domat op 34 wier. Am Detail wier et vir d'DP e Verloscht vun 3 Sëtz, genee wéi och fir d'LSAP - d'CSV géif der 4 bäi kréien, d'ADR an déi Lénk all Kéiers 1 Sëtz méi an eleng déi Gréng géifen bei hiren aktuelle 6 Sëtz bleiwen. Eng Gambia Koalitioun wier deemno net méi méiglech an d'CSV hätt 4 potentiell Partner fir an d'Regierung.





E Freideg kucke mer da fir ofzeschléissen wéi eng Koalitioun d'Leit sech erwaarden, a wéi eng se sech wënschen.



PDF: Sonndesfro Osten, Norden, Zentrum, Süden a Sëtzverdeelung