Den Ufank vum Schouljoer war bekanntlech vun Diskussiounen iwwer Enkpäss beim Léierpersonal dominéiert. Den Educatiounsministère huet doropshin no Weeër gesicht, fir déi z’iwwerbrécken.

Et sollt gekuckt gi wéi de Pool mat Remplaçanten kann opgestockt ginn. Ënnert anerem war en Appell u pensionéiert Léierpersonal a Mataarbechter aus de Maisons relais gemaach gi fir de Stage ze maachen. Dem Educatiounsminister Claude Meisch no, sinn déi zoustänneg Servicer am Ministère den Ament nach 463 Dossieren vu Kandidaten am Gaang nogekuckt ze gi fir dann och de Stage maachen ze kënnen. Den Ament sinn am ganzen 1'128 Persounen als Remplaçant agedroen. Wéi vill der dovunner effektiv ersetze gi kéint een net soen, sou de Minister, well do och Studenten drënner falen, déi net ëmmer Zäit hunn.

Bei eis op der Antenne hat de Claude Meisch och annoncéiert, et géif en externen Expert en Audit maachen, wéi et méiglech war, datt de Minister eréischt ganz kuerzfristeg vun den Enkpäss gewuer gouf. Déi Analys gëtt am Januar ofgeschloss an Uganks Februar an der zoustänneger Chamberkommissioun virgestallt.



PDF: Äentwert op Parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser