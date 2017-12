57 Jo-Stëmmen, 3 Enthalungen - d'Chamber huet en Donneschdeg en neit Gesetz iwwer Congésdeeg fir Mammen a Pappe gestëmmt.



Momentan kann en Elterendeel 2 Deeg Congé kréien, wann d'Kand krank gëtt. Mam neie Gesetz gëtt dee Congé flexibiliséiert a gestaffelt, jee no Alter vum Kand.

No der Gebuert kann d'Mamm elo 12 Woche Congé huelen. Domat ass déi fréier Reegelung vun de 4 Wochen Nier-Congé vum Dësch.

An och de sougenannte Pappecongé ass verlängert ginn, vun 2 op 10 Deeg.



D'Rapportrice vum Gesetz, d'Taina Bofferding huet den Historique vum Gesetz kuerz beschriwwen.





Extrait Taina Bofferding



Weider gouf och decidéiert, dass et am Stierf-Fall vun engem Kand 5 Deeg Congé fir béid Elterendeeler soll ginn.

Aner Congéen – beim Plënneren oder beim Bestietnis – sinn awer gekierzt ginn.

Et si legislativ Regelungen, déi am Detail zum Deel komplizéiert gefächert sinn. Et sinn awer och Regelungen, déi en interessanten Historique hunn. Zum Beispill war de sougenannte Pappe-Congé – no villem Gestreits – op eemol nëmme méiglech, well de Staat vun den 10 Deeg, déi den neie Papp do kritt, der 8 iwwerhëlt wat d'Käschten ubelaangt. An op eemol war dat Gesetz dat feiinst an dat soziaalst vun der Welt.

A wann d'Koalitioun um Donneschdeg hir fortschrëttlech Familljepolitik gefeiert huet, da war et d'ADR mam Fernand Kartheiser, déi an dës Zopp späize wollt.



De Fernand Kartheiser: D'Mme Bofferding hat mengen ech gesot, et ass keen ideologesche Projet. Jo wat ass et dann? Selbstverständlech ass et en ideologesche Projet, wann eng Regierung hei hinner kënnt an iwwer Jore sech d'Méi gëtt, ee Modell vu Famill ze favoriséieren, dee wou déi zwee Elterendeeler schaffe ginn an d'Kanner da betreie loossen.

Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit huet dat zu Eigenlob a Kritik provozéiert: Haut ass e gudden Dag fir eng fortschrëttlech Familljepolitik, fir dat berufflecht an dat familiärt Liewe besser beieneen ze bréngen, haut ass och e gudden Dag fir e Schratt méi ze maachen a Richtung vu méi Gläichheet tëscht Mann a Fra. A grad do Här Kartheiser wéilt ech Iech gären eng Fro stellen. Ass et Ideologie, wann ee fir Gläichheet tëscht Mann a Fra ass? Ass et Ideologie, wann ee géint all Form vun Diskriminatioun ass? Ech mengen do ass net d'Ideologie op onser Säit, do ass d'Ideologie vill méi op ärer Säit.

An d'Familljeministesch Corinne Cahen huet an enger ganz perséinlecher Interventioun als Mamm a Ministesch mat gekämpft, wou et drëms gaang ass, datt de fréiere 4-Woche-Nier-Congé elo vum Dësch wier.



D'Corinne Cahen: Ech fannen, dass d'Fraen de Choix mussen hunn, ob se wëllen nieren oder net, an dat ass hire fräi Choix. Et ass net un iergendengem Legislateur de Frae virzeschreiwen e schlecht Gewëssen ze hunn, oder hinne virzeschreiwen firwat ze villäicht net nieren. Ech fannen, dass dat de Legislateur näischt ugeet.

An un de léiwe Nico, de Nicolas Schmit, war et hire Merci, do matgaang ze sinn.

Dës nei Reegelungen trieden den 1. Januar a Kraaft.

D'Chamber huet am fréien Donneschdeg Nomëtten dann och nach e Gesetz eestëmmeg ugeholl, dat finanziell Hëllefe fir Betriber virgesäit, déi ökologesch nohalteg schaffen, wëll soen, hir Ressourcen rational asetzen an zum Beispill Offall recycléieren.