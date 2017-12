Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police Grand-Ducale

D'Police wollt déi Camionneuren erwëschen, déi de Peage ëmgoe wollten an dofir de Wee iwwer d'Nationalstrooss ageschloen hunn. Opgrond vum Schnéi hunn d'Beamten och d'Wanterpneue vun de Gefierer kontrolléiert.Vu 35 Camionen, déi kontrolléiert goufen, sinn der 20 protokolléiert ginn, well si d'N11 benotzt hunn, fir dem Peage ze entkommen. 4 Gefierer sinn op der Plaz immobiliséiert ginn an hunn hier Luedung missen nosécheren.