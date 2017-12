En Donneschdeg den Owend sti sech um 20 Auer op der Télé an engem Face-à-Face de Vizepremier an den CSV-Spëtzekandidat géigeniwwer.

Livestream vum 1. RTL / Face-à-Face um 20 Auer

"Dir stellt ëmmer nëmme Froen a gitt keng Äntwerten, wéi Dir d’Zukunft vum Land wëllt gestalten", kritiséiert den LSAP-Politiker d’Haltung vun der CSV. "Dir wëllt dem Land just Angscht maachen a mir perséinlech maach der och Angscht", esou den Etienne Schneider weider.



"Dat stëmmt esou net", äntwert de Claude Wiseler. "Mir maache kengem Angscht, mä wëllen allerdéngs och näischt verspriechen, wat net ze halen ass. Zum Beispill wëlle mir a puncto Renten an anere soziale Froen am Gespréich mat de Sozialpartner, déi richteg Äntwerten ausschaffen."



Am Sträitgespréich goufen Themen ewéi Rifkin, Mindestloun a Pensiounen hefteg diskutéiert.

Debatt war duerch e Saz op enger Pressekonferenz ausgeléist ginn, wou de Claude Wiseler virun 10 Deeg behaapt huet: Dës Regierung ass eriwwer. An engem oppene Bréif hat den Etienne Schneider dem Claude Wiseler d’Fro gestallt "Firwat stitt der, a firwat steet CSV eigentlech?"



Den Owend kritt der um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg Äntwerten op dës Froen. De Face-à-Face gëtt vum Caroline Mart moderéiert.