2 Blesséierter gouf et en Donneschdeg den Owend an engem Accident tëscht Nouspelt a Kielen. Zwee Autoen haten sech do géint 18.10 Auer ze pake krut.

De Samu aus der Stad war op der Plaz genee wéi den Interventiounszenter vu Kielen an dee vu Mamer, dee mat zwou Ambulanzen do war.Kuerz virun 18 Auer war zu Hollerech op der Gare eng Persoun vun engem Auto ugestouss an dobäi blesséiert ginn.Weider Accidenter gouf et zu Zolwer an de Suessemer Strooss, zu Buurschent an tëscht Éiter a Kanech. Hei gouf awer kee verwonnt.An en Donneschdeg de Mëtteg géint 17 Auer gouf zu Cattenom, an engem net nuklearem Deel vun der Zentral, e falsche Feieralarm ausgeléist. D'Pompjeeë ware séier op der Plaz, heescht et e Freideg de Moien an engem Communiqué. D'Secouristen hätten awer kee Risiko konnte feststellen.