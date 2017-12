© RTL-Archiv

Och d'Maisons médicales goufen an deem Kontext thematiséiert, dorënner och d'Ouvertureszäiten, wou et soll zu Changementer kommen.



Dat war eng vu villen Iddien, iwwert déi diskutéiert gouf. Allerdéngs wiere méi frei Ouvertureszäiten um 18 Auer net zeréckbehale ginn. Do schéngt eng aner Formule fonnt ginn ze sinn. Wéi eng wëllen d'Ministeren um Freideg de Moien op enger Pressekonferenz bekannt ginn.



D'Patientevertriedung hat wat d'Maisons médicales ugeet schonn an der Vergaangenheet, fir méi frei Ouvertureszäite plädéiert an och datt eng Maison médicale am Osten opgemaach sollt ginn.