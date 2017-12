Eng Petitioun huet d'Iwwerschrëft "Ras-le-bol des bouchons". Dem Albdram, deem d'Residenten an d'Frontalieren all Dag ausgesat sinn, soll endlech en Enn gesat ginn.



Een anere Petitionnaire fuerdert, dass d'Chèques Service ofgeschaaft an duerch e gratis System an de Crèchen a Foyeren ersat ginn.



D'Gesondheetskeess soll ee méi héijen Undeel un de Käschte fir Brëller iwwerhuelen a wann een net gutt gesäit, als Handicap ugesinn.



Eng weider Petitioun fuerdert d'Schafe vun enger frankophoner Sektioun fir de Primär an de Secondaire an der Europa- souwéi der internationaler Schoul zu Jonglënster, fir d'Rentrée 2018.



Gefuerdert ginn donieft an enger anerer Petitioun maximal Strofen ouni Sursis fir Kannerschänner a Vergewalteger.



An et ass eng Petitioun, déi d'Aféiere un enger digitaler Währung freet mam Numm Luxcoin.