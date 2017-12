© RTL Télé Lëtzebuerg / Sam Bouchon

Am Aktiounsplang sinn eng ganz Rëtsch Ziler opgelëscht déi ee kuerz-, mëttel- a laangfristeg wëll ëmsetzen, ma och 25 Mesure fir genee dës Ziler kënnen ze erreechen. D'Risike déi vun de Planzeschutzmëttel op Mënsch an Ëmwelt kënnen ausgoen, solle mat dësem Aktiounsplang reduzéiert ginn. Den Asaz vun de Planzeschutzmëttel soll generell reduzéiert ginn, an an engems sollen aner Produktiounssystemer promouvéiert ginn.



Bis 2030 zum Beispill soll de Gebrauch vu Sprëtzmëttel ëm 50% reduzéiert sinn, bis 2025 sollen d'sougenannte "big movers", also déi Mëttel déi méi geféierlech sinn oder déi am meeschte agesat ginn op 30% erof gesat sinn.

A 5 Joer gëtt de Point vun dësem Aktiounsplang, a méiglech Adaptatioune gemaach.