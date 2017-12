Et brauch een an Zukunft net méi fir all eenzel mBox eng Kautioun vun 20€ ze hannerleeën. Et goufen dann och 4 nei mBoxen installéiert.

mBox am Pafendall © Verkéiersverbond

Nodeems de Nohaltegkeetsminister François Bausch en Dënschdeg schonns via Twitter op e Commentaire an eisem Owesjournal reagéiert hat an do annoncéiert huet, dass d’Journalistin Claudia Kollwelter Recht hat, gëtt elo nogebessert.



Tëscheruff vum Claudia Kollwelter: Deier Vëlo-Ofstell-mBox

Wéi de Verkéiersverbond um Freideg nämlech an engem Communiqué schreift, wäerten Abonnementer fir d’mBoxen an Zukunft fir sämtlech 21 Boxen valabel sinn. Rezent goufen och 4 nei mBoxen installéiert, dëst um Kierchbierg a beim Funiculaire.



© Verkéiersverbond

Bis ewell huet ee fir all eenzel mBox déi ee wollt benotze fir säi Vëlo dran ofzestellen 20€ Kautioun musse bezuelen. Dat ass an Zukunft net méi esou.

D’Adaptatiounen spille vum 1. Januar 2018 un. Clienten, déi elo schonn e puer Kautioune bezuelt haten, gi kontaktéiert a kréien hir Suen zeréck.



Pressecommuniqué

mBox : simplification de l’utilisation des espaces vélos sécurisés

Accès à l’offre complète des mBox dès 2018

Luxembourg, le 15 décembre 2017 – Avec quatre nouvelles mBox installées sur le plateau du Kirchberg et au pied du funiculaire dans le cadre de l’inauguration du tram, l’offre des espaces vélos sécurisés ne cesse d’augmenter. Depuis l’installation de la première mBox en septembre 2014, 21 mBox ont ouvert leurs portes aux cyclistes multimobiles. Pour faciliter l’accès aux parcs à vélos, le Verkéiersverbond va maintenant adapter son système d’utilisation : pour tous les clients abonnés, l’accès sera élargi à l’offre complète des mBox à travers le Grand-Duché !

Bien que l’accès au service soit gratuit, chaque client devait jusqu’à présent faire un abonnement par mBox, c.-à-d. remplir un formulaire et déposer une caution de 20€ pour chaque mBox qu’il souhaitait utiliser. Pour simplifier l’utilisation et pour promouvoir davantage l’idée de la multimodalité, toutes les mBox du pays seront maintenant accessibles avec un seul abonnement.

Chaque nouvel abonné aura donc dès le 1er janvier 2018 accès à toutes les mBox. Les clients existants seront contactés par le Verkéiersverbond et informés de ces améliorations. Ceux qui ont payés plusieurs cautions seront bien évidemment remboursés. Les adaptations pour les clients existants sont prévues pour le 1er février 2018.

Pour les détenteurs d’une mKaart, l’accès à la mBox peut être demandée en ligne sur www.mShop.lu. Les utilisateurs peuvent aussi se rendre aux guichets de la Mobilitéitszentral à la gare centrale de Luxembourg-Ville ou à la gare de Belval-Université. Une seule caution remboursable de 20€ est à acquitter.

Les emplacements de stationnement sécurisés et certifiés par le Verkéiersverbond garantissent aux cyclistes une meilleure protection de leurs vélos contre le vol et le vandalisme. Il est ainsi possible de laisser garé son vélo en toute tranquillité pendant le jour ou la nuit. L’accès aux parcs à vélos est possible à tout moment pour l’abonné. Les mBox sont situés principalement à proximité immédiate des transports en commun afin de faciliter les correspondances entre le vélo, le bus, le train, et depuis peu le tram.

Plus d’informations sur www.m-box.lu