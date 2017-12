Alkoholkontrollen 16 Leit haten ze vill gedronk, 3 mol gouf de Permis entzunn

Op Uerder vum Procureur waren um Donneschdeg Owend 4 Alkoholkontrollen, dat tëscht 8 an 1 Auer, an der Stad, zu Hesper, op der Cap an zu Gonnereng.